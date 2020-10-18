محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة التعليمية داخل المدارس

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من المدارس بإدارتي بني سويف وناصر، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتي بدأت في 2226 مدرسة ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني، منها 50 مدرسة جديدة، إنشاء جديد وإحلال جزئي، توسعات وتعلية، لتستوعب كل المدارس عدد 750 ألف طالب، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة عدوى فيروس كورونا.

واطمأن المحافظ على الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة المتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول، والتأكيد على التلاميذ بإحضار متعلقاتهم الشخصية، فضلاً عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بشكل يومي، فضلًا عن الالتزام بنشر لافتات توعية بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس لزيادة الوعي لدى الطلاب والعاملين، ووضع علامات تباعد عند مداخل المدارس ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل صف.

وأوضحت وكيلة الوزارة سهام يوسف، أنه تم تخصيص جزء من الحصة الأولى لتوعية التلاميذ بالإجراءات الاحترازية، وما يستجد منها في مواجهة كورونا، مع المتابعة والمرور الدائم والمستمر على الفصول، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عزل بكل مدرسة " كإجراء احترازي"، مشيرة إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بأن صحة الطلاب والحفاظ عليهم هي الأولوية الأولى، وعدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وتابع المحافظ مع وكيلة وزارة التربية والتعليم موقف وصول وتسليم الكتب المدرسية، والتي أكدت على أن الكتب المرحلين الابتدائية والإعدادية تم وصولها وتسليمها بنسبة 98 %، و100% لرياض الأطفال، و100 % للتعليم الفني، وذلك دون التقيد بدفع الطلاب للمصروفات المدرسية حرصا على استفادة أبنائنا من أول يوم دراسة، وتنفيذا لتوجيهات الوزارة وتحت إشراف مباشر من محافظ بني سويف.

وناقش المحافظ خطة المرور الميداني، حيث يجرى المرور على كافة المدارس، وذلك من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير الدراسة وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها،وذلك بجانب خطة المتابعة بالمديرية، والتي تتضمن تسيير أوتوبيسات للتفتيش على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد والتوجيه المالي والإداري، لمتابعة المدارس وتذليل أية مشكلات طارئة، مع التأكيد على نظافة المدارس بشكل دائم والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول، والإشراف اليومي ومتابعة عملية استلام الكتب.

رافق المحافظ خلال الجولة، سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلي يوسف رئيس مدينة ناصر، و عيد زكي نائب رئيس مدينة بني سويف، ومعتز حسن مدير إدارة بني سويف التعليمية، و أيمن الكاشف مدير الإدارة التعليمية بناصر.