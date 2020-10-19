وزيري: إعلان ثاني اكتشاف بمنطقة آثار سقارة قريبا.. "لن يكون الأخير"

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه استمرارًا لأعمال حفائر المجلس الأعلى للآثار في منطقة سقارة، جرى الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتًا هزوا وأبهروا العالم في وجود 60 سفيرًا و200 كاميرا عالمية ومحلية غطت الحدث بشكل يليق.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "أول أمس كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وحول زيارة رئيس الوزراء لبئر أثري بمنطقة سقارة، قال وزير، إنه مدبولي اطلع على واحد من عشرات التوابيت الملونة في حالة رائعة جدًا من الحفظ ويرجع إلى 2600 سنة تقريبًا، أما البئر الذي نزل إليه فيبلغ عمقه 10 متر تقريبًا: "النهاردة إحنا في عيد، وهذا الأمر يحدث يحدث لأول مرة في التاريخ، لأن رئيس الوزراء شارك المرممين والأثريين والعمال بهذا البئر بل ونزله وهذا حدث غير عادي ولم يحدث من قبل، وبسبب الطاقة الإيجابية التي حصلنا عليها بسب زيارته استمرت أعمال البعثة في البئر حتى الساعة الرابعة بدلًا من الساعة والنصف ظهرًا".

وتابع: "خلال بعض أسابيع قليلة سنعلن عن الاكتشاف الثاني وليس الأخير بشأن التوابيت حيث يوجد في هذا البئر عشرات التوابيت غير المكتشفة والتوابيت التي جرى اكتشافها انتقلت إلى المتحف المصري الكبير".

وأوضح: "بالرغم من وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر منذ عشرات السنوات، إلا أن اليد العليا والسبق وكم الاكتشافات للبعثات المصرية التي تعمل على مستوى الجمهورية بداية أسوان ومرورًا بالأقصر وسوهاج والمنيا وسقارة وغيرها".

وواصل: "لدينا 13 بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس ووزارة السياحة والأثار ولها السبق منذ عام 2017".