محافظ مطروح: رفع "حالة الطوارئ" لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الإستعداد بمدن ومراكز المحافظة، لمواجهة حالة عدم الإستقرار المتوقعة فى الأحوال الجوية منتصف الأسبوع الجارى، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء والحماية المدنية، والجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير اللازمة، والتأكد من جاهزية الأجهزة المعنية لمواجهة أى حادث طارئ، نتيجة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية المتوقعة، مع متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثرعرضة لخطر السيول والبالغ عددها 86 مخرًا، على مستوى مدن المحافظة، ووضع خطة لإزالة تجمعات المياه من الطرق السريعة وشوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولاً بأول.

ونبه "شعيب" ، اليوم، الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار، كل فى نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة، واستعداد سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها، لمكان تجمعات الأمطار حال سقوط أمطار غزيرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

ولفت إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحافظة والمتابعة الدورية، على مدار الساعة خلال فترة عدم الإستقرار وإتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية، وحالة من عدم الإستقرار بعدد من المحافظات بداية من مساء الثلاثاء المقبل ٢٠ أكتوبر.

وتابع "شعيب" المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها، كما تفقد منطقة العجارمة وشارع الريفية فى مرور لمتابعة شبكة الصرف الصحى بمنطقة العجارمة فى إطار أعمال وبالمنطقة وعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح والإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحى ومديرى المديريات والادارات المعنية.