بعد إغلاق 3 سنوات.. وزير الثقافة تفتتح مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسرح ليسيه الحرية بمنطقة الشاطبي، مساء اليوم، بعد توقف دام لثلاث سنوات.

وقالت "عبد الدايم" خلال الإفتتاح، إن افتتاح المسرح بعد توقف ٣ سنوات يؤكد أهمية عودة الفن والعروض المسرحية التي تساهم بشكل كبير في بناء الشخصية المصرية.

وأضافت أن عودة المسرح تساهم بشكل كبير في عودة الفن، لافتة إلى أن مبادرة "مؤلف مصر" التي دشنت مؤخرا ستساعد علي ظهور عدد من المؤلفين الجدد لإثراء الحياة الفنية، وطالبت بعودة المسرحيات والعروض الفنية مرة أخرى .

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الحزن تملك منه بسبب غلق عدد من المسارح، حيث أن الإسكندرية مدينة الفن والفنانين والمبدعين لذلك شعر بسعادة عارمة في افتتاح مسرح "لسيه الحرية" الذي جرى إغلاقه ٣ سنوات بسبب أعمال الإحلال والتجديد.

وشهد الافتتاح تكريم النائبة والفنانة سميرة عبد العزيز، لإسهامها الكبير في العمل الفني والمسرحي، كما شهد التكريم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، فضلا عن تكريم الوزيرة عددًا من الفنانين والمخرجين من بينهم الفنان "عثمان أبو لبن" والدكتور أبو الحسن سلام، مؤسس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

يُذكر أن عمليات إحلال وتجديد ورفع كفاءة مسرح "ليسيه الحرية" شملت أعمال منظومة الحماية المدنية، بحسب أحدث أكواد الحريق ولوحات الإنذار وشبكة مكافحة الحريق، والأعمال الكهربائية من صيانة جميع اللوحات والكابلات الخاصة بالمسرح وخشبة المسرح وغرف الفنانين، بالإضافة إلى الأعمال الاعتيادية من دهانات وتجديد واجهة المسرح الخارجية والمدخل الرئيسى وصالة العرض .