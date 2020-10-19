لبنى عسل: السيسي انتصر للمرأة ومصر تخوض حرب وعي ضد الشائعات

علقت الإعلامية لبنى عسل، على بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ بالأمس، وحلف اليمين من قبل أعضاء المجلس، وتولي عبدالوهاب عبدالرازق رئاسة المجلس، مشيرة إلى أنه قيمة وقامة قانونية كبيرة، وخبرة سياسية قوية من خلال رئاسته لحزب مستقبل وطن.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم اختيار الوكيلين بهاء الدين أبو شقة، الرجل السياسي المعروف، وفيبي فوزي كوكيلين للرئيس، مشيرة إلى أن المرأة أصبحت تتولى مناصب قيادية عديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك واضح منذ توليه الرئاسة.

وتابعت أن الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية، وأعطاها نسبة قوية في مجلس الشيوخ، وأفسح المجال للشباب، بجانب تواجد المثقفين والكتاب والسياسيين والفنانين داخل مجلس الشيوخ، من أجل تحقيق الهدف المنشود منه في الفترة المقبلة.

وأشارت الإعلامية إلى أن بعض القنوات والدول المعادية لمصر تحاول تشويه صورة مجلس الشيوخ، والتشكيك في دوره في الفترة المقبلة، حيث يريدون أن يفقد الشعب الثقة في الدولة والقيادة السياسية، "اسكربت موحد بيتوزع على القنوات كلها باختلاف كلام كل خائن عن التاني، والناس اتعودت على كده".

وأردفت "عسل"، أن مصر تخوض معركة حقيقية وهي معركة الوعي، وأن الإعلام المصري يجب أن يكون حاضرا دائما بالوعي والمعلومة للرد على أي أكاذيب أو شائعات تنتشر سواء من القنوات المعادية لمصر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن وعي المصريين مهم جدا لفهم ما يجري حولنا.

رئيس مجلس الشيوخ لـ"الوطن": اطمئن المصريين.. بلدنا على الطريق الصحيح

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ في تصريح لـ"الوطن": "اتطمئن كل المصريين، وأشكرهم على ثقتهم، وهذه مسؤلية كبيرة نسأل الله توفيقنا جميعاً".

وخاض المستشار عبدالوهاب مسيرة من الترحال في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، وقبلها العمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عمله الحزبي رئيسا لحزب مستقبل وطن، قبل انتخابه أمس رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وُصف "عبدالرازق" بـ"القاضي الرحالة"؛ بسبب عمله في أكثر من موقع داخل الهيئات القضائية، مختتما مسيرته المهنية على منصة المحكمة الدستورية العليا، كما كرّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعطاه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عن سنوات عطائه وما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.