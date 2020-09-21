لبنى عسل تداعب الطفل عبدالرحمن ماهر: "هتطلع مذيع بيعمل مشاكل"

قال الطفل المصري عبدالرحمن ماهر البالغ من العمر 11 سنة، الفائز بالمركز الثاني عالميًا في مسابقة نادى القصة للأطفال، التي أقيمت بالصين هذا العام، على مستوى 30 دولة، إنه سعيد جدًا بعودة الدراسة، وإنه سيقابل أصدقاءه مرة أخرى، ناصحًا زملاءه بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة".

بدورها، أعطت مقدمة البرنامج، الفرصة لـ"ماهر"، لكي يحاور الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، حيث سأله عن رأيه في الاجراءات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال "حاتم": "هذه الإجراءات جيدة للغاية، وإذا التزمنا بها فإن الإصابات بالفيروس ستكون أقل ما يمكن، حيث جرى تقليل الكثافة بالفصول، والدراسة ستكون هجينة من خلال الحضور الشخصي والتواصل عن بُعد، والطالب يجب أن يحدد حالته الصحية من خلال معرفة ما إذا كان مصابا بارتفاع في درجات الحرارة أو تكسير في الجسم أو رشح أو عطس أو شعور بالتعب أو آلام في الحلق، وإذا كان مصابًا بأحد هذه الأعراض يجب ألا يذهب إلى المدرسة، وعندها يتصل بالخط الساخن 105، ويتحدث إلى أحد المتخصصين لشرح حالته من خلال اختيار الرقم 3".

وأوضح، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأتوبيسات، والحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بعد لمس أي شيء، وارتداء الكمامات في الفصول، وعدم تبادل الكمامات بين الزملاء، ثم غسلها وكيها وارتدائها في اليوم التالي.

ونصح حاتم، أيضًا بتناول الأطعمة الصحية للوقاية من فيروس كورونا وغسل اليدين وعدم لمس الفم أو الأنف، وخلع الملابس فور الوصول إلى المنزل وارتداء ملابس نظيفة.

وسأله الطفل عبد الرحمن، عن أبرز الإجراءات الاحترازية التي كان سيتخذها لو كان وزيرًا للصحة في هذه الفترة، ورد عليه "حاتم" وقال ضاحكًا: "الدولة عاملة إجراءات احترازية كثيرة"، بدورها علقت مقدمة البرنامج موجهة حديثها إلى الطفل: "هتطلع مذيع بيعمل مشاكل".

وحول أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قال عبد الرحمن: "لما بلاقي حد مش لابس كمامة بحس إننا بنضيع نفسنا وبنفرط في حق البلد، وده بيسبب إننا نخسر شخص عزيز علينا".