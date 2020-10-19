محطة لتحلية مياه البحر بمليار و400 مليون جنيه بالمنصورة الجديدة

أجرى اليوم المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين، رافقه خلالها مساعده المهندس كمال بهجت ومسئولي الهيئة، وكان في استقبالهم المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينتين.

واستهل المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق له زيارته بمدينة المنصورة الجديدة بعقد إجتماع مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، وعقب ذلك تفقد مشروع تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذي للكليات الجاري تنفيذها ، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر لـ196عمارة بإجمالي 4704 وحدة سكنية .

وتفقد "عمارة" منطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا ( منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث بلغت نسبة تنفيذ الكورنيش بطول 4.2 كم حوالي 94%، ويضم الكورنيش(ممشي،كافتريات، برجولات، مقاعد ، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال) .

وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهازأن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، التي تضم( 58) عمارة بإجمالي عدد(1392) وحدة سكنية كما تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر.

وأشاررئيس الجهاز إلي أن محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، باستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه ، وبطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم.

ونوه رئيس الجهاز إلي أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، 3 مساجد ، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم ، المرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.

وتوجه المهندس عبد المطلب عمارة والوفد المرافق له لمدينة دمياط الجديدة، حيث قام بافتتاح الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة بالمدينة، ثم تفقد منطقة تنفيذ 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة (33 ) بالحي السادس.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة مقام على مساحة 2.65 فدان كما أن الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال الجامعة علي مساحة 4.8 فدان و جاري دفع العمل به للإنتهاء من تنفيذه قريباً.

وأوضح رئيس الجهاز أن كل موقف مكون من مسجد، ومظلات ميكروباص، ومظلات ميني باص، ومظلات ركاب، ومحلات، ومبني إداري مضيفا بأنه لن يدخر جهداً في سبيل تنفيذ المباني الخدمية والعمل علي زيادتها لخدمة سكان المدينة.