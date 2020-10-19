موسى مهاجما أسامة هيكل: تصريحاته خدمت الإعلام المعادي.. "قعدوا يصقفوا"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المصري يخوض حرب حقيقية ضد الإعلام المعادي للدولة المصرية، وكان من الأولى أن يقود تلك المعركة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بدلًا من نقده والهجوم على الإعلام المصري، بتصريحات غير صحيحة على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وزارة الإعلام مهمة للغاية، والإعلاميين من طالبوا بعودتها.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الإعلاميين طالبوا بعودة الوزارة، من أجل أن يكون لها دورًا، وأن تقود المعركة التي يُحارب فيها الإعلام المصري إعلام معادي، "يعني أسامة هيكل بدلا من أن يكتب تويته للإعلام المصري يهاجمه فيها، كان الأولى يهاجم الإعلام المعادي".

وأشار الإعلامي، إلى أنه تجمعه صداقة شخصية بأسامة هيكل، معتبرًا إياه بزميل صحفي، ولكن ليس فوق النقد، "الصداقة على جنب، مش هنجامل بعض على حساب البلد، لو هنعمل كده نقعد في بيوتنا أحسن، قضايا الوطن فوق الجميع، إنت راجل دولة والكلمة منك لازم تطلع بحساب، إذا مكنش وزير الدولة للإعلام يخوض المعركة مين اللي هيعمل كده؟".

واستنكر موسى، تشكيك هيكل في الإعلام المصري الخاص والقومي والصحف الورقية والإلكترونية والتليفزيون، "عارف الرسالة دي وصلت لمين، وصلت لجميع قنوات الإعلام المعادي ، قعدوا يصفقوا، ده أضر بالمنظومة الإعلامية بالكامل، هذا أمر لا يليق بوزير او مسؤول أو رجل دولة".