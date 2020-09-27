أحمد موسى: السيسي أكتر واحد انحاز للغلابة.. الإخوان عملوا لهم إيه؟

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد فترة تقديم منح العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذكر أن "السيسي" من أكثر الشخصيات التي انحازت للغلابة والبسطاء، "لدينا 73 مليون مواطن مستفيدون من دعم الخبز بإجمالي دعم 89 مليار جنيه، فضلًا عن 3 ملايين و600 ألف مستفيد من تكافل وكرامة، من ضمنهم 2.7 مليون سيدات".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، قائلًا: "محدش يتكلم عن الغلابة وهو قاعد في قطر وتركيا، أنتو عملتوا إيه للغلابة في السنة اللي حكمتوا فيها؟"، موضحًا أن قنوات العار تتحدث ليل نهار بالزيف عن الوضع الاقتصادي بمصر، وهناك دول أخرى لا تستطيع إعادة حدودها مرة أخرى.

وتساءل الإعلامي: "من هدم سوريا وشرد شعبها حول الأرض؟، ومصر كانت رايحة لهذا المصير لولا ثورة 30 يونيو، أهلنا من السوريين يعيشون بمصر مثل أهلها تمامًا، ويتمتعون بحياة آمنة بعكس معاناة اللاجئين السوريين في تركيا"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن سوريا تحتاج إلى 10 أو 15 عامًا كي تعود كما كانت حال توفر تكلفة إعادة الإعمار اللازمة.

وأوضح أن قرار الإصلاح الاقتصادي كان الأصعب خلال السنوات الست الماضية، حيث نقل الدولة إلى مرحلة أفضل، "محدش يتحمل اللي كان بيحصل في بلدنا في 2011 حتى 2013"، مؤكدًا أن أمن واستقرار مصر من أولويات الدولة، نعيش حالة من الاستقرار والأمان، ولن يجرؤ أحد على المساس بالبلد، بينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينقل مرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان.