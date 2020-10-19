الأعلى للإعلام يعلن تقريره ربع السنوي نهاية الأسبوع الجاري

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إعداد التقرير ربع السنوي، الذي تم إعداده عن الأعمال التي قام بها منذ تعيينه خلال الشهور الثلاثة الماضية، وقال مصدر مسئول بالمجلس إنه من المتوقع إعلان التقرير نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر في تصريح لـ "الوطن"، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد اجتماعا مؤخرا تم خلاله استعراض الشكاوى المقدمة للمجلس، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها، ووقف كل صور التجاوز في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وكشف المصدر عن أنه تم عقد اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، تم خلاله مناقشة القضايا المثارة إعلاميا الآن، والاتفاق على خطوات مهمة لتدعيم حرية وسائل الإعلام وضمان استمرارها في أداء مهامها، والحفاظ عليها كأهم أسلحة الدولة والدفاع عن قضاياها والتصدي للحملات المعادية.

كما لفت المصدر إلى أن المناقشات تطرقت إلى بحث الخطط الإصلاحية التي تم إعدادها، والدعوة إلى عقد لقاءات مستمرة لتذليل العقبات التي تواجه وسائل الإعلام وتعرقل حل مشاكلها، وبحث ردود أفعال الإعلاميين والصحفيين في القضايا المطروحة على الساحة الآن.

وفي وقت سابق، وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الطلب المقدم من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة، من عدد "93" فيلما سينمائيا، بعد سداد الرسوم المقررة.

كما قرر المجلس، إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني لدراستها وفحصها، وتقديم الرأي القانوني لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه القادم، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماماً عن كل الصور التي تحول دون ذلك.

واستعرض المجلس في اجتماع سابق له أيضا، التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقر الموافقة على عدد طلب واحد وعدم الموافقة على عدد 3 طلبات وطلب استكمال للأوراق، وإعادة الاستعلام فيما يخص طلب واحد، وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعا.