ضبط زوجة مرشح سابق للنواب استولت على 10 ملايين جنيه من 18 شخصا  

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، سيدة، بتهمة النصب على 18 مواطنًا والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بمساعدة زوجها المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب بمدينة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، بورود بلاغًا من قبل عدد من المواطنين ضد زوجة مرشح سابق لمجلس النواب تدعى "صفاء.أ" وزوجها "طلعت.خ" ومرشح سابق للنواب وشقيقه، مدير مدرسة إعدادية، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين أقنعوا الضحايا بتوظيف أموالهم في مشروع توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بنسب أرباح متغيرة منذ عامين، واستمروا في الحصول على أرباح لمدة 8 أشهر ثم توقفت الأرباح وبدأ الجميع يشتكي من تأخرها، حتى توقف المتهمون عن دفعها، ووصل عدد المواطنين المتضررين 18شخصًا.

وتمكنت وحدة مباحث قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول مباحث البندر، والنقيب محمد جمال، معاون مباحث، من القبض على المتهمة الرئيسة في عملية النصب.

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل بقنا في وقت سابق لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، من أحد الأشخاص، كمقدم لمبلغ 600 ألف جنيه، مقابل تعيين أربعة من أقاربه، بأحد البنوك مُدعيا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسؤولي البنك في القاهرة وأنه قادر على ذلك من خلال علاقته الوطيدة بيهم.

وتبين أن المتهم طلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية باسمه، ولم ينفذ ما جرى الاتفاق عليه، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما تبين وجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم، بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.