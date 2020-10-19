مذيع يرد على سخرية أحد الشباب من إذاعة القرآن الكريم: مهرج سمج

أثار فيديو ساخر لأحد الشباب من إذاعة القرآن، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبّر الإذاعي رضا عبدالسلام، المذيع بإذاعة القرآن الكريم، عن استيائه من الفيديو المتداول.

ودوّن "عبدالسلام" منشور عبر فيسبوك قائلا: "كلامه ليس فيه مايرد عليه من حيث المضمون فهو يستظرف أمام مجموعة مستعدة للضحك علي أي شيء من هذا المهرج وكل ما قاله ليس فيه من الناحية الإذاعية المحترمة مايشين، كل برنامج له مايميزه من طريقة في جذب المستمع عن طريق المقدمة الخاصة بالبرنامج".

وتابع: "والذي سخر منه بالنسبة لبرنامج بريد الإسلام هذه العبارة " كان الصحابة يستفتون رسول الله فيفتيهم" ماذا في هذا الكلام مما يعاب في برنامج يتعرض للإفتاء باسم بريد الإسلام ثم سخريته السمجة من أن هذه الإذاعة علي امتداد الوقت مسموعة في إشارة ليس فيها أدب وليس فيها ذوق إلا أنه يعجب من وسام نضعه على صدورنا وهو عشق الناس في مصر لهذه الإذاعة العريقة".

وأشار "عبدالسلام": ولكن ما يجب أن يحاسب عليه ذكر بعض الأعلام بما لايليق وذكره إذاعة هي الأولى في العالم من حيث الاستماع ومن حيث التأثير، والأولى في العالم من حيث ماقدمت من قراء هم أعظم القراء على مستوى العالم ومن حيث ماقدمت من أعلام في مجال الإعلام وخاصة الإعلام الإسلامي ومازالت تقوم بدورها، وياليت هذا المهرج السمج قال مايمكن الرد عليه".

وأضاف رضا عبدالسلام: رأيي يكفي ما ناله من ردود ممن يستمتعون بما تقدمه هذه الإذاعة العريقة مع تسجيل اعتراضي علي أي تجاوز في شأنه بل بيان أنه مهرج سمج لم يقل شيئا يستحق الرد عليه من الناحية الموضوعية.

وكان مقطع فيديو قصير لأحد الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد آثار غضب المواطنين من جميع أنحاء الدول الإسلامية، بعد تعديه بالقول على إذاعة القرآن الكريم، بطريقة ساخرة وسط عدد من الجمهور الذي تعالت ضحكاته على أسلوب الشاب.

وقال الشاب في مقطع الفيديو المتداول على منصات السوشيال ميديا: "أكثر ناس بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هي الاذاعة بتاعت القرآن الكريم.. عارفين اذاعة القرآن الكريم دي أكثر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة ليا.. مش عارف بيتكلموا كدة لية.. لازم يبقى فيه ساسبينس في الكلام".

وبنبرة ساخرة بدء الشاب في محاولة تقمص دور إحدى المذيعين، قائلًا: "في واحدة شغالة هناك اسمها فاطمة طاهر.. مش بيقولوها عادي كدة لازم يبقى في طريقة غريبة تحس انها شغالة من وراء أبوها في الإذاعة".