توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار متوسطة وغزيرة على أنحاء مختلفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس 72 ساعة، بأن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس حارا نهارًا معتدلا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارًا معتدلا ليلا على جنوب الصعيد.

ويكون الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، حار نهارًا معتدل ليلا على جنوب سيناء وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

أما الخميس فيكون الطقس معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا نهارا لطيفا ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومائلا للحرارة نهارًا معتدلا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية وكثيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، الثلاثاء، والأربعاء متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى ومتوسطة "رعدية" على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما الخميس فمتوقع سقوط أمطار متوسطة "رعدية" على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، على أن تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق في شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية:

طقس الثلاثاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الأربعاء 21 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

طقس الخميس 22 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.