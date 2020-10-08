تجديد حبس المتهم بقتل طفلة كفر الشيخ بعد فشله في التحرش بها

جددت محكمة سيدي سالم الجزئية، في جلستها المنعقدة اليوم، حبس المتهم بقتل طفلة قرية "دمرو الحدادي" بكفر الشيخ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان فريقا من النيابة العامة بكفر الشيخ، اصطحب "محمد ر. ك."، 23 عاما، المتهم بقتل "أبرار.أ" 9 سنوات بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، عقب قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب جريمته كاملة في تحقيقات النيابة.

وحرصت النيابة العامة، على تشديد الحراسة حول المتهم حتى لا يفتك به الأهالي، مؤكداً ندمه على مافعله" أنا ندمان ومكنتش في وعيي وكنت محتاج فلوس، لكن معرفش انا عملت كدة ليه".

يذكر أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول استدراجه الطفلة التي لم تُكمل عامها التاسع، وسرقة قرطها الذهبي وقتلها بعد محاولة التحرش بها، وأضاف في التحقيقات: "ماكنتش في وعيي، وقلت لها تعالي أجيب لك حاجة حلوة، فِرحت وجت معايا، وأول ما جيت أبوسها وأتحرش بيها صرخت، ولما خفت من الناس والفضيحة، وقّعتها على الأرض وكتمت نفسها لحد ما ماتت"، .

واعترف المتهم، بجريمته كاملة بداية من التخطيط إلى استدراج الطفلة أثناء مرورها في الشارع، إلى داخل محل الزيوت الذي يملكه في قرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، إذ أقنعها بتقديم بعض الحلوى لها، ثم غدر بها محاولاً هتك عرضها، موضحًا: "حاولت لمس أجزاء من جسدها وتحرشت بها ثم حاولت خلع ملابسها، إلا أنها استغاثت بالمارة، وصرخت لما كنت ببوسها، وخفت من الفضيحة".