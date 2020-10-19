ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للبضائع والحاويات خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 1 سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادرت 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة و بذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14580 طن تشمل : 4631 طن يوريا و 7917 طن فوسفات و 2032 طن حديد كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38856 طن تشمل : 13454 طن قمح و 441 طن خردة و 11206 طن لفات حديد و 4755 طن ابلاكاش و 9000 طن ذرة .

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 208 حاوية مكافئة تشمل: خضروات ( بطاطا و خرشوف و جزر و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و فول سودانى و فول و كركدية و كمون و ينسون ) و فواكة (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والأردن والمغرب و هولندا وأمريكا وإيطاليا و مالطا و إسبانيا والهند.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1306 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81665 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 109692 طنا .

وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3176 شاحنة منها 574 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31765 من البضائع العامة.