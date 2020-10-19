خلال زيارة مفاجئة لـ"شط جريبة".. محافظ دمياط تأمر بالتصدي للنباشين

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة مفاجئة، اليوم، بقرية "شط جريبة" للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، وأصدرت تعليمات مشددة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة ونقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، والتصدي لظاهرة النباشين وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات.

ووجّهت المحافظ خلال جولتها، إلى تنفيذ حملة لإزالة أحد مستودعات جمع القمامة المخصص لفرز المخلفات، نظرًا لما يمثله من خطورة على البيئة وصحة المواطنين، كما وجهت مدير مديرية الطرق والنقل إلى إجراء دراسة لحصر الشوارع الترابية التى يتطلب تمهيدها بإستخدام ناتج كشط الطبقة الاسفلتية استعدادًا لفصل الشتاء.

وتفقدت "عوض" وحدة طب الأسرة بالقرية، بأقسامها المختلفة، ووعدت بمخاطبة مديرية الصحة، لحصر احتياجات الوحدة من أطباء ومعدات ورفع كفائتها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما التقت أهالى القرية، للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم، مؤكدة حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.