"لسه الكلام زعلان".. مفاجأة رامي جمال في الأول من نوفمبر

انتهى الفنان رامي جمال، من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان"، التي يطرحها بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة من كلمات جمال الخولي، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات سعيد كمال.

كان جمال، ظهر برفقة الملحن الخليجي الشهير "سهم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد ان سجل اغنية معه من توزيع نادر حمدي، وكلمات أحمد المالكي.

يُذكر أن "سهم" تعاون لحنيا مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية، أبرزهم محمد عبده، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، وماجد المهندس.

كان "جمال"، نشر منذ أيام صورة تجمعه بحميد الشاعري، والموزع توما، من داخل الأستوديو، معلقًا عليها "الأستاذ الكبير حميد الشاعري، وأخويا الموزع العبقري تووما، حالًا من الأستوديو ألبوم تحفة، وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

يُذكر أن "جمال" شارك مع إليسا في ألبومها الجديد "على حس حكايتنا"، وهي أول اغنية يكتبها رامي جمال ويلحنها، ومن توزيع وسام عبد المنعم.

كان رامي جمال، طرح ألبوم "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز" من عدة أشهر، وتعاونه فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.

بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب. وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.