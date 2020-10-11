رامي جمال لـ"أوس أوس" وعلى ربيع: "دمكم سكر"

هنأ النجم رامى جمال، أبطال مسرحية "صباحية مباركة"، بعد حضوره للعرض الخاص للمسرحية.

كتب جمال على صفحة التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إمبارح اتبسط فعلا بحضوري مسرحية صباحية مباركة، لأصدقائي اللي دمهم سكر بجد، أوس أوس وعلي ربيع، والله العظيم نصيحة للي موده وحش، روح أضحك لحد ما تشبع وغير مودك، شكرًا يا أوس على الدعوة، وأشوفك دائما أنجح الناس وأسعدهم".

كان على ربيع ومحمد أسامة أوس أوس، عرضا مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض الفنان أشرف عبد الباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

كان الفنان علي ربيع، قد نشر صورة تجمعه بكريم عفيفي، ومحمد لطفي، ومحمد أسامة "أوس أوس"، عقب حضورهم عرض مسرحية "صباحية مباركة"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق علي ربيع، قائلا: "نورت المسرح يا كيمو يا نجم الأرض أنت ونجم النجوم اللي بحبو جدا.. أحلى أفلام والله شفناها بيك.. نورت يا غالي الغالي محمد لطفي من مسرحيه صباحية مباركة".