رئيس "الإصلاح والتنمية": تفاخر السادات بأنه فلاح سبب عشق المصريين له

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أهالي مركز "تلا" ومحافظة المنوفية يشاركون في احتفال العائلة بذكري انتصارات أكتوبر كل عام، تقديرًا للرئيس السادات وتضحياته وبطولاته.

وأضاف نجل شقيق الرئيس الراحل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن ارتباط بطل الحرب والسلام بقريته "ميت أبوالكوم" وتفاخره الدائم أنه فلاح ومن تراب البلد، جعل الناس تذكره إلي الآن، ليس فقط لأفعاله وأقواله ولكن لارتباطه بهم وتواجده الدائم وسطهم وسعادته عندما كان يأتي للقرية ويستقبل كل زعماء العالم على أرضها.

ووجّه التحية للأبطال الذين شاركوا في نصر أكتوبر المجيد قائلا: "ما تعيشه مصر الآن من أمن وسلام هو نتاج تضحياتهم وبطولاتهم ليس في مصر وحدها وإنما في المنطقة العربية بأسرها".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول تحقيق الرخاء والتنمية للمجتمع المصري بكامل شرائحه، موجها التحية لـ"الوطن" لمشاركتها في حفل تأبين الرئيس السادات والاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر، بمسقط رأس بطل الحرب والسلام.

ونظمت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حفل تأبين بذكري استشهاده، أمس، بقرية ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية، بحضور عدد من أفراد أسرته والعشرات من أهالي مركز تلا ومحبي الرئيس السادات.