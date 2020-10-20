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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 20 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:53

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء 06:36

مواقيت الصلاة في المنصورة 

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:17

أذان العشاء 06:36

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء 06:34

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:57

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء 06:41

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:53

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء 06:37

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