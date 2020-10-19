مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 18 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:54
أذان المغرب 05:20
أذان العشاء 06:38
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:38
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 02:58
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء 06:43
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:34
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:54
أذان المغرب 05:21
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:52
أذان المغرب 05:19
أذان العشاء 06:37
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:52
أذان المغرب 05:19
أذان العشاء 06:37