مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الإثنين 18 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:54

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء 06:38

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء 06:43

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:34

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:54

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء 06:37

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء 06:37