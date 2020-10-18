مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 18 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:59

أذان المغرب 05:25

أذان العشاء 06:44

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 04:48

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:09

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء 06:55

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 04:33

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:40