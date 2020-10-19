السفيرة سعاد شلبي: زواجي من سفير ساعدني في عملي لأنه تفهم طبيعته

قالت سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا بأفريقيا، وسفيرتنا في موزمبيق سابقًا، إن زوجها كان سفيرًا، وهذا ساعدها كثيرًا في فهم طبيعة عملها، وبعد خروجه على المعاش، كان يفهم طبيعة العمل، ويخرج معها ويسافر معها، لافتة إلى أن أي سفيرة زوجها ليس من المهنة أو العكس يكون الأمر صعبا جدا بالنسبة للطرفين، خاصة في ظل التقبل للمهنة والسماح للسفر وهكذا.

وأضافت "شلبي"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مهنة السفير يجب أن يكون هناك سكن مناسب له، ويضطر أن يكون السكن راقيا، وفي بعض الأحيان الدولة التي يعمل فيها السفير يكون البدل قليل، فيكلف ذلك السفير مبالغ للسكن.

وتابعت: "غير العربية والفرش الراقي للشقة، السفير مش بيعيش في السفارة طبعا، كان بيتحولي فلوس في الخارج من عائلتي عشان أقدر أعيش في كندا، بسبب التكاليف الغالية هناك، فكنت أحصل على دعم مادي من عائلتي من أجل أن استكمل حياتي هناك وأعيش فيها بشكل طبيعي".

إيمان الحصري تشكر "فايق": ساهم في إلحاق طالب متفوق بكلية خاصة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن إحدى الجامعات الخاصة وافقت أن يستكمل الطالب علاء عبدالرحمن، مريض الألبينو، الدراسة بها، بعد عرض حالته الأسبوع الماضي لأمنيته في الالتحاق بكلية الطب، ولكن حصوله على مجموع أقل بـ3 درجات كان يمثل عائقا أمام تحقيق حلمه.

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن من أخبرها بموافقه الجامعة على حالة "عبدالرحمن"، هو المذيع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على ذات الفضائية، كما أكد لها أن الجامعة ستستقبله وتعطيه المنحة للدراسة فيها، موضحة أن برنامج "مصر تستطيع" أطلق مبادرة للطلاب المتفوقين الذين يستحقون الحصول على منح للتعلم بشكل جيد.

وتابعت: "المبادرة بتقدم للطلاب الشاطرين اللي الحظ محلفهمش أنهم يحصلوا على تلك المنحة الخاصة، وأحمد فايق كلمني وقالي أن عبدالرحمن هيدخل بين العدد اللي متفق عليه بين برنامج مصر تستطيع والجامعات الخاصة أنه يدخل يدرس ويحصل على تلك المنحة ويحقق حلم حياته لأنه يستحق، وبشكر زميلي العزيز أحمد فايق، وعبدالرحمن عرف دلوقتي أن ربنا استجاب للي كان عايزه ويدرس في الكلية اللي بيحبها بمنحه في أحدى الجامعات المهمة".