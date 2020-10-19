أسامة توفيق: السفير يجب أن يكون واسع الثقافة ويجيد لغتين على الأقل

قال السفير أسامة توفيق، سفير مصر السابق في بنين وأوكرانيا، إنه من ضمن الشروط لأي سفير أن يكون لديه ثقافة عامة متنوعة في العديد من المجالات المختلفة، لكي يكون مطلعا على كل شئ تقريبا، وأن يكون لديه على الأقل لغتين إن لم تكن ثلاث أو أربع لغات.

وأضاف "توفيق"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السفير وظيفته تنمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وكل أنواع التعاون بين الدولتين، فهو يمثل دولته، ويسعى دائمًا على تنمية العلاقات في المجالات المختلفة، والقنصل عمله رعاية المواطنين المصريين في الخارج، لافتا إلى أن السفير أيضا من واجباته الحفاظ على الجالية المصرية في الدولة التي يعمل بها.

وتابع أن السفير يجب أن يكون لديه ملابس مميزة وراقية، لأنه يمثل الدولة نفسها، ويكون وجهة لمصر نفسها، "ده بيكلف السفير كتير بشكل كبير طبعا".

وأردف أن العيش في دولة أخرى، له ميزة وعيب، السئ أنه كان لديه بنتان رفضتا الحياة الدبلوماسية أو دخول السلك الدبلوماسي أو الزواج من دبلوماسيين، "قالولي أنت بهدلتنا مش عاوزين نعيش العيشة دي تاني".

وأشار إلى أن الميزة في العيش في دول أخرى هو تعرف الشخص على حضارات مختلفة، والعمل مع أشخاص مختلفين، والانفتاح على ثقافات عديدة، ومعرفة لغات جديدة، لافتا إلى أنه تعلم البرتغالية بسهولة شديدة، مضيفا: "ميزة كبيرة جدا بالنسبة لينا أننا نتعرف على الحضارات والناس والعالم ده عايش أزاي عالم تاني غير مصر كل دولة ليها حضارة مختلفة".