بنك ناصر: حصلنا 70 مليون جنيه من أزواج تأخروا في دفع نفقات زوجاتهم

قال الدكتور محمد العشماوي، نائب رئيس بنك ناصر، إن البنك يصرف 500 جنيه شهريا للسيدات التي تطالب بالنفقة إذا كان طليقها لا يستطيع دفع النفقة أو إذا تهرب منها، موضحًا أن البنك يعمل على رفع قيمة هذه النفقة الشهرية وسيتم دراسة الحالات وإصدار القرار قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه يتم إصدار بوليصة تأمين على الزوجة في حالة الوفاة ويتم دفع سنتين لأولادها في حالة وفاتها، كما أن البنك أطلق مبادرة "مستورة" التي تهدف إلى تمكين السيدات المطلقات من دخول سوق العمل وإضافة مهارات جديدة لهن وكذلك تلقي تمويل لبدء مشروعاتهن.

ولفت نائب رئيس بنك ناصر، على أن الأزواج الذين عليهم نفقات مؤخرا يمكن الدفع من أجل رفعهم من قوائم البنوك التي تمنع قيامهم بأي معاملات مصرفية، مشيرا إلى أنه تم تحصيل نفقات وصلت إلى 70 مليون جنيه من أشخاص تأخروا في الدفع، كما أن البنك يتابع حالة الأزواج فإذا كانوا غير قادرين يتم إعفاءهم أو يصبح من الغارمين وعليه أموال محددة يقوم بسدادها إلى البنك لرفع اسمه من القوائم.