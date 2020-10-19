معيط: "أقسم بالله السفير الياباني سألني عن سر نجاحنا في مواجهة كورونا"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السفير الياباني سأله منذ أسبوع، عن سر نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "أقسم بالله السفير الياباني سألني، وقلت له إننا بقالنا 4 سنين بنشتغل شغل يحتاج عشرات السنين عشان يتعمل، واللي عملته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندة الشعب لقينا نتائجه النهاردة".

وتابع: "فرضنا إجراءات اقتصادية صعبة وقاسية على الناس عشان نقوم البلد ونحصنها ضد الصدمات، وكورونا ليست أول صدمة، وتعرضنا لصدمة في عام 2018 بسبب خروج العملة الصعبة ونقص السيولة في الأسواق الناشئة، وتجاوزنا الأزمة، وفي عام 2019 تغير الأمر وعاد المستثمرون إلى مصر".

وأكد، أن قوة العملة لا يمكن ان تكذب بشأن الوضع الاقتصادي موضحًا: "لما الاقتصاد بيتكعبل وبيضعف بنلاقي العملة بتضعف، ولما ده بيحصل الناس بتعاني، والسلع بتنقص وأسعارها بدأت تتحرك والتضخم زاد، وإحنا عشنا الكلام ده في أعوام 2013 و2015 و2016".

قال الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، إنَّ الحكومة على أتمّ الاستعداد تحسبًا للموجة الثانية المتوقعة لـ كورونا، مضيفًا أنَّ الحكومة رصدت العام المالي الماضي نحو 100 مليار جنيه ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكّد "معيط"، لـ"الوطن"، أنَّ وزارة المالية خصصت مبالغ لمواجهة الموجة الثانية للجائحة، موضحًا أنَّ قيمة المخصصات لم يتمّ تحديدها نظرًا لعدم التثبت من وجود موجة ثانية للفيروس من عدمه قائلًا: "حتى الآن مجرد توقعات، ولكننا مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة".

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، شارك في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذي نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.