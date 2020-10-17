إقالة مديرة مدرسة ومكافأة أخرى.. محافظ المنوفية يتفقد أول أيام الدراسة

تفقد صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة سيدي عبد المنعم بميت خاقان، وقرر إقالة مديرة المدرسة لتقصيرها في العمل وضعف الإشراف، حيث تلاحظ عدم التزام إدارة المدرسة بالتعليمات وتطبيق الاشتراطات الصحية بين الطلاب، كما تفقد مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بميت خاقان، وقرر صرف مكافئة مالية لإدارة المدرسة لالتزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب بالاضافة الي توافر مستلزمات التطهير والنظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية علي بعض المدارس بميت خاقان بشبين الكوم، للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد، رافقه متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرة إدارة شبين الكوم التعليمية، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

تفقد "المحافظ" عددا من الفصول الدراسية، واطلع على نسب الحضور والغياب بين الطلاب، وشدد على مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب، منعًا للاختلاط، وأجري حوارا مع الطلاب عن ما تم من إجراءات وقائية منذ دخولهم المدرسة وعن الحصص الدراسية التي تم تدرسيها منذ بداية اليوم الدراسي، كما تفقد غرف العزل المخصصة لحالات الاشتباه، مشددا بضرورة عرض تقرير يومي نهاية اليوم الدراسي بالتنسيق مع مديرية الصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وقرر "أبو ليمون" تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام والوحدات المحلية كلاً في نطاقه تكون مهامها المرور على كافة المدارس بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام الدراسة وتوافر الاشترطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وخلال جولته شدد محافظ المنوفية على رئيس حي شرق شبين الكوم برفع تراكمات قمامة وهدم في مدخل الحي والانتهاء منها اليوم، في إطار الحفاظ على تحسين البيئة ورفع كافة المخلفات.