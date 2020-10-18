قبل الصمت الانتخابي.. مؤتمران للقائمة الوطنية ونداء مصر في بني سويف

اختتمت القائمة الوطنية من أجل مصر في محافظة بني سويف، مساء أمس الأحد، مؤتمراتها الانتخابية لمجلس النواب بمركز سمسطا، في حين عقدت قائمة "نداء مصر" مؤتمرًا بمدينة بني سويف بحضور المئات من أنصارها، في ظل تنظيم مسيرات لمرشحي الفردي بالمحافظة.

وعقد النائب الحالي عم دائرة مركز سمسطا حسام العمدة، والمرشح على المقعد الفردي بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، مؤتمرًا انتخابيًا بمركز سمسطا، حضره النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحالي، و المرشحة بالقائمة الوطنية الدكتورة منى عبد الله أمين تنظيم حزب مستقبل وطن في بني سويف، والمرشحة ضمن القائمة والدكتور عبد الله مبروك نائب رئيس ائتلاف دعم مصر مرشح القائمة، والدكتور علي بدر مرشح القائمة، وكلا من النائبة ميرفت ميشيل، وطاهر الأزهري، وسهام بشاي، وعبير جمال مرشحي القائمة.

كما حضر المؤتمر الذي شارك به الآلاف من أهالي سمسطا، مرشحو الفردي بالدائرة الرابعة وهم : حسام العمدة، طه ابو الناظر، أحمد علي عباس.

كما نظمت قائمة نداء مصر المنافسة للقائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمرًا لها بمدينة بني سويف بحضور أنصارهم بمشاركة مرشحي القائمة وهم الدكتور مصطفى عبد الجواد، الدكتور أحمد هارون، المهندس طه عبد الواحد، ليلى أبو عقل، وطارق عبد الجليل، والذين أعلنوا أنهم يشاركون في الانتخابات ليس من أجل الظهور أو المنافسة بل من أجل الفوز.

فيما نظم عدد من مرشحي الفردي مسيرات حاشدة لهم بدوائرهم، حيث أقدم المرشح المستقل حاتم محمد تمام الشخيبي المرشح بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، مسيرة حاشدة له بمسقط رأسه بمدينة ناصر وسط حضور أنصاره، كما عقد المرشحون عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، 3 مسيرات لهم بالسيارات في 3 قرى لكسب وتأييد للناخبين وسط تشغيل الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت التي رافقت المسيرات.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدًا بمجلس النواب منها 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا، بإجمالي 91 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع.