وزير المالية: جنينا ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الانضباط الذي تحقق في الاقتصاد المصري على مستوى السياسات المالية والسياسات النقدية خلال آخر 4 سنوات، جعل المؤسسات المالية العالمية تحترم الدولة المصرية.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc مصر": "في عز أزمة كورونا، لما كنا بنقول إحنا جايين ناخد، كله جري يحط لنا فلوس على الترابيزة، وفيه دول معرفتش تسدد ديونها، منهم دول في منطقتنا".

وتابع وزير المالية: "بالانضباط والالتزام، والمؤسسات الدولية وجدت رئيس دولة أصر على الإصلاح الاقتصادي بدعم من الشعب المصري، وفي 3 سنين طبق إصلاحا يجرؤ عدد قليل من دول العالم على تطبيقه".

وأكد، أن مصر جنيت ثمار الإصلاح الاقتصادي في أزمة كورونا: "السلع كانت متوافرة بأسعار مستقرة بشكل كبير جدًا، ولم تتدهور العملة الوطنية وبالتالي لم ترتفع الأسعار، كما أن المستلزمات الطبية كانت متوفرة في ذروة الأزمة بقدر الإمكان، كما أن عجلة الاقتصاد مازالت تعمل، والناس اشتروا السلع بكميات ضخمة جدًا وبالرغم من ذلك لم يعاني السوق من نقص في الأسعار".

ولفت، إلى أن الإصلاح الاقتصادي أثر سلبًا على مستوى المعيشة، لكنه كان هامًا للحفاظ على الاقتصاد المصري: "لولاه لكان الإصلاح أصعب مما عشناه في أزمة كورونا، وفي العام الماضي رفعنا الحد الأدنى للأجور والحدود الدنيا لكل الوظائف وصرفنا زيادات وحافظنا على استقرار أسعار الأسعار، وخفضنا الضرائب الخاصة بكسب العمل على الفئات الفقيرة والمتوسط وحلت الدولة المصرية أزمة المعاشات الخمس وضخينا 36 مليارات جنيه بالإضافة إلى 14% زيادة لأصحاب المعاشات بنحو 31 مليار جنيه".

وواصل: "رفعنا حد الإعفاء الضريبي وخفضنا الشرائح الضريبية، وخصصنا زيادات في المرتبات كانت حقيقية وكبيرة لأنها أكبر من معدل التضخم وهو ما حدث خلال آخر سنتين، بعكس أول سنتين من تطبيق الإصلاح الاقتصادي".