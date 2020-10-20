فيديو.. الإبراشي يعرض تسريبات: السيد البدوي أعطى تعليماته لأسامة هيكل

شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا حادًا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بسبب تصريحاته حول أن 65% من الشعب المصري لا يشاهد برامج التليفزيون ولا يقرأون الصحف الورقية، موضحًا أنه يهاجم هيكل منذ فترة طويلة، حيث جاء هيكل في مهمة في غاية الخطورة من أجل مواجهة إعلام مشبوه، يسعى لهدم الدولة المصرية، لكنه لم يقدم أي شيء.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن أسامة هيكل أصبح بتصريحاته حليف لإعلام الإخوان، وخصمًا للإعلام الوطني بل عدو، حيث وصف مهاجميه من الإعلاميين والصحفيين في مصر بأنهم مخبرين، موضحًا أن المخبرين هم من يتقلوا التعليمات لمصالح حزبية ضيقة.

وعرض الإعلامي، تسريب صوتي للسيد البدوي رئيس حزب الوفد آنذاك، في أعقاب ثورة 25 يناير، وهو يتحدث مع أحد الأشخاص، حيث قال الشخص للسيد البدوي، إنه كان هناك حوارا وطنيا حضره يحيى الجمل ومجلس الوزراء ونجيب ساويرس وعمرو موسى وعددًا من عناصر الإخوان، ولم يتم استدعاء الوفد.

فرد عليه السيد البدوي: "نجيب ساويرس اللي طالع في المقدر ده، يعني كل الناس كانت موجودة ومتجاهلين الوفد"، فرد عليه الآخر: "أه عصام العريان كان حاضر، وحمدين صباحي بيعمل حملة دعائية للترشح للانتخابات الرئاسية، وقال هتشوفوا مصر من الدول الاقتصادية الكبرى خلال 8 سنوات".

ورد عليه البدوي ضاحكًا: "هو فاكر انه هيقعد 8 سنوات، مش يقول الأول هيعمل اية في الأربع سنوات الأولى"، وتحدث البدوي مع مديرة مكتبه: "اطلبي لي أسامة هيكل وسليمان جودة، عشان يقطعوهم، عشان لم يدعوا حزب الوفد، الأيام جاية، والوفد سيكون له شأن".

وتحدث السيد البدوي، مع أسامة هيكل، قائلًا: "إزيك يا حبيبي، كان فيه حوار وطني مجلس الوزراء دعا ليه، نجيب سويرس كان حاضر، والإخوان وكأننا احنا مش موجودين، رأيي اننا نعلن أننا لن نجلس في مثل هذا الحوار، تجاهل الوفد مش مسألة سهلة، كان يبدأ بالوفد مش يبدأ بالإخوان وعمرو موسى".