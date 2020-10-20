الإبراشي: أسامة هيكل يهتم بتلميع شخصه وأصبح حليف إعلام الإخوان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أصبح حليفا وصديقا للإعلام المعادي الذي يسعى لنشر الخراب والفوضى وهدم الدولة المصرية، سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد، رغم أنه جاء خصيصًا من أجل مواجهة الإعلام المعادي والتصدي له، فجماعة الإخوان انتهت تنظيمًا على أرض الواقع وليس في يدها الآن سوى بث الشائعات ومحاولة إشعال الفتن.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن قناة الجزيرة تم تأسيسها خصيصًا لإشعال الفتن في العالم العربي، فتحولت الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في تلك الفترة لمجموعة من القنوات، وكان يجب على وزير الدولة للإعلام التصدي لها وكشفها أمام الرأي العام، وكيف يمكن التعامل معه.

وأشار الإعلامي، إلى أنه لا يتهمه بأنه إخوان وليس بهذه السذاجة أن يتهم أسامة هيكل بأنه إخواني، كما أنه ضد مثل هذه الاتهامات، مؤكدًا أن ما قام به الوزير أخطر من ذلك، وهو خدمة أهداف الإخوان وتحقيقها، "أخطر من الشخص الإخواني هو الشخص الذي يخدم أهداف جماعة الإخوان وقنواتها مثل الجزيرة وباقي القنوات المعادية".

وأوضح الإبراشي، أنه لم يبدأ مهاجمة الوزير من الآن، بل هاجمه مرات عديدة ويرى أن طموحاته أكثر من إمكانياته، وفشل في التجربة الأولى عندما كان وزيرًا للإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير، بل وقع في خطيئة عندما فشل الإعلام في التعامل مع أحداث ماسبيرو الشهيرة، كما أن الوزير دائما ما كان يهتم بالتلميع الشخصي له وليس لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمصالح الوطنية.

وتابع: "أسامة هيكل تحول لوزير الكورونا، فعل كل شيء إلا مهمته الأساسية إلا أن يشوف مشاكل وهموم الإعلام ويشوف كيف يتصدى للإعلام الخارجي، على خصومة مع إعلام الدولة، وحليف لإعلام الإخوان".