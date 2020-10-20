مؤسس أول شركة مصرية لدفن الموتى: تطور لمهنة "الحانوتي"

قال أحمد جاب الله، مؤسس أول شركة مصرية لتنظيم الجنائز ودفن الموتى، إنه في عام 2005 توفي والد صديقه وكان يوما صعبا ومنذ هذا التوقيت يدرس كيف يقوم بخدمة الأشخاص عند حدوث حالات وفاة، موضحًا أنه تم دارسة الأمر بشكل جدي منذ عام 2013 وبعدها بسنوات تأسست الشركة.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن الشركة تكون مسؤولة عن تجهيز الجثمان والغسل واستخراج شهادات الوفاة وتجهيز المقابر ونقل المتوفى إلى المقابر وتنظيم سير السيارات التي ستنقل المتوفى بسعر أقل من 5000 جنيه.

وأشار مؤسس أول شركة مصرية لتنظيم الجنائز ودفن الموتى، إلى أن الشركة نفذت 340 حالة وفاة وتقدم خدمات لتنظيم الأربعين والذكرى السنوية للمتوفى، فهدف الشركة كان مساعدة الأشخاص يوم الوفاة ولكن بشكل غير استغلالي لذا كتبت سعر الخدمة على موقع الشركة دون وجود أي إكراميات.

وأردف أن مهنة الشركة هي تطور لمهنة الحانوتي ولكن بشكل أدق وأشمل، مشيرا إلى أنه تم دراسة الأمر بشكل أكاديمي قبل البدء فيه موضحا أن سبب استمرار الشركة في تقديم هذه الخدمة هي ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.