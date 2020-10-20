مرحلة جديدة في حياته.. رامي جمال يطلق شركة إنتاجه الخاصة

أعلن المطرب رامي جمال افتتاح شركة إنتاج خاصة به، وذلك بعد أيام من انتهاء عقده مع شركة "نجوم ريكوردز" التي تولت إنتاج ألبوماته في السنوات الماضية.

ونشر جمال صورة من لوجو الشركة، وكتب: "بسم الله الحمد لله فتحت شركة الإنتاج الخاصه بيا بفضل ربنا ودعمكم وإن شاء الله بدعمكم ومجهود أصدقائي المبدعين من ملحنين وشعراء وموزعين تكبر وتنجح شكرا أحمد جمال وشركته design it على اللوجو الجميل ده".

رامي جمال كان قد وجه الشكر لشركة الإنتاج "نجوم ريكوردز"، والذي تعاون معها في 4 ألبومات غنائية.

وغرد "رامي"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "النهارده وبعد عشرة 8 سنين أقدر أقول إن نجوم ريكوردز شكراً على وجودكم فى مرحلة مهمة فى حياتى عملنا فيها أربع ألبومات، بسنة الحياة إن كل واحد لازم يخوض مرحلة وتجربة جديدة أتمنى لكم النجاح وتانى بشكركم فرد فرد وأشوفكم على خير".

كان رامي جمال، قد انتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان"، التي يطرحها بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة من كلمات جمال الخولي، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات سعيد كمال.

كان رامي جمال، طرح ألبوم "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز" من عدة أشهر، وتعاونه فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.

بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب. وشارك رامى جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن كليب "سقف" ظهر فيه عدد كبير من النجوم مثل أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.