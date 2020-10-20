عضو مجلس الصحفيين: صمت وزير الإعلام ضد استخدام الإخوان تصريحاته غريب

أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، أن صمت وزير الإعلام أسامة هيكل الغريب أمام استخدام قنوات الإخوان لتصريحاته أمر غريب.

وقال "شبانة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن انتقاد الصحفيين لهيكل هدفه تحسين المهنة، مؤكدا أن الصحفيين لا يتلقون أوامر من أجهزة ولكن الوزير هو الذي يتلقى لأنه ضلع في الدولة.

وأشار شبانة إلى أن قنوات الإخوان المعادية تستغل هذا مثل عبدالله الشريف ومعتز مطر متابعا "العيال في سوق الميديا متساويش 5 جنيه وبايعين البلد وأصبح لهم ثمن لأن الخاينين قليلين".

وأوضح أن هيكل لم يتصل به من أجل تحسين المهنة، مطالبا إياه بالخروج من صمته للرد على استخدام قنوات الإخوان لتصريحاته.

وتابع: "أنا مندهش جدا ومستغرب من موقفه"، مؤكدًا أن الجميع يعرف تحريض قنوات الإخوان والمليارات المتوفرة لهم ومصر تواجههم بإمكانيات إعلامية أقل من قدرتهم ويثق الشعب المصري في إعلامه ودولته قائلا "لو قعدتوا 100 سنة ولا حد هيصدقكوا".