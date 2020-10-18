عمرو أديب: ترامب يحتاج إلى معجزة للفوز بالانتخابات "الإعلام هيسقطه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هانتر بايدن نجل جو بادين المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب، كان يمتلك شركة استثمار لها علاقات مع الصين وأوكرانيا.

وأضاف "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "عندما كان بايدن نائبًا لرئيس الجمهورية اصطحب نجله مع في طائرة وذهبا إلى الصين والتقيا برجل أعمال صيني، وعندما عادا إلى أمريكا مرة أخرى أصبح هانتر عضو مجلس إدارة في الشركة الذي يمتلكها رجل الأعمال الذي التقاه مع والده في الصين".

وتابع، "هانتر كان مرتبطًا بتعاملات مع أوكرانيا بها فساد وبواسطة من بايدن، ما أدى إلى التخلص من النائب العام الأوكراني لكي لا يُكشف فساد هانتر، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الداعمة لدونالد ترامب مهتمة بشدة بهذا الأمر: "وسائل الإعلام الداعمة للحاج أبو حنان مكبرة الموضوع، ووسائل الإعلام المؤيدة لبايدن منيمة الموضوع".

وأردف "أديب"، أن شخصًا تولى إصلاح لاب توب نجل بايدن أبلغ عنه السلطات الأمريكية بأنه يحتوي على أشياء منافية للأخلاق، بالإضافة إلى كل ما تقدم بشأن فساده وتعاونه مع الصين وأمريكا.

وواصل: "حتى اليوم بايدن متقدم بشكل كبير على ترامب في كل الولايات، والناس مهتمون ببايدن أكثر من ترامب، وترامب عشان يفوز بالانتخابات الأمريكية عاوز معجزة، والإعلام الأمريكي منهار وغير محايد، ولا يوجد هناك مبدأ الرأي والرأي الآخر ولا موضوعية، وكلهم ماسكين الجملة على بعض وcnn مبقاش يغطي حاجة إلا الهجوم على ترامب، ولو سقط هيبقى الإعلام هو اللي سقطه".