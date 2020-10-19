موسى منتقدا أسامة هيكل: لو الإعلام مش عاجبك قاعد ليه؟.. قدم استقالتك

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بعد تصريحاته حول الإعلام المصري والتقليل من قدره، وقوله بأن 65% من الشعب المصري لا يقرأون الصحف الورقية أو يشاهدون البرامج التليفزيونية، قائلًا: "مش عاوز أقولك كلام عيب، أنا بخاطب مسؤول في الدولة اسمه وزير الدولة للإعلام، اللي أنت عملته مصيبة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن "هيكل" عمل أزمة كبيرة، "عمل دوشة مع الكل، كله النهاردة واخد منه موقف، إذا كان وزير الدولة للإعلام بينتقد الإعلام، لما حد يبقى مسؤول وعنده مشكلة خاصة يطلع يتكلم على الهواء، ده مثال، بس المفروض كان يراجع نفسه قبل ما يتكلم على الهواء".

وأشار الإعلامي إلى أن أسامة هيكل عمل قطيعة في الصحافة والتليفزيون والصحف الورقية والإلكترونية، وكذلك الإذاعة، مستنكرًا تصريحاته: "يعني كده صح؟ يبقى الإعلام المصري في جانب ووزير الدولة للإعلام في جانب آخر؟، والوزير ينتقد الإعلام، والإعلام يرد على الوزير، كده منصبك هيبقى ليه قيمة إزاي، بقاؤك في المنصب ليس له قيمة.. استقيل".

وأوضح "موسى"، أنه كان يجب على أسامة هيكل بعد تدوين كلماته المحرضة على الإعلام المصري، أن يكتب استقالته ويتوجه بها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقول له إن منظومة الإعلام الحالية لا تُعجبه، "لو أنت الإعلام مش عاجبك قاعد ليه؟، قاعد على كرسيك ليه؟، ما تقدم استقالتك، محافظ على مكانك ليه سواء في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في الحكومة".