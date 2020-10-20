مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ملاكي بأسيوط

لقي شخص من محافظة البحيرة مصرعه، وأصيب آخر من محافظة الشرقية، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في وقت مبكر من صباح اليوم، على أحد الطرق السريعة بمحافظة أسيوط، عند مدخل مدينة أسيوط الجديدة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة، عند مدخل المدينة، بدائرة القسم، أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل فريق من مباحث القسم لإجراء المعاينات اللازمة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم (ر د أ 4767)، ودلت التحريات على أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع "محمود السيد فتوح"، 40 سنة، مقيم بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وإصابة "أحمد زكريا محمد عبد الفتاح"، 50 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى "الإيمان"، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء أسيوط عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية والزراعية بالمحافظة.