"تخلص منها وسلم نفسه".. حبس موظف 4 أيام بتهمة قتل زوجته في القاهرة

قررت النيابة العامة، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته أمام محقق النيابة، مؤكدا أنه تخلص من زوجته بسبب الخلافات العائلية.

وأشار المتهم، إلى أنه استغل نوم أطفاله، وقرر قتل زوجته، وسلم نفسه لرجال الشرطة، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي؛ للتأكد من تعاطية مواد مخدرة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث، أن الجثة عثر عليها مسجاة على ظهرها بالسرير داخل غرفة النوم، وبها إصابات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر الاعتداء عليها بالضرب، ورجحت المعاينة، أن سبب الوفاة الخنق.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقررت النيابة تشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، وطلبت انتداب معمل جنائي لرفع البصمات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعترف بالجريمة تفصيلا.

وكشفت التحريات المبدئية، عن مشاجرة بين المجني عليها والمتهم، قبل ارتكاب الجريمة، وأن الجيران سمعوا أصوات عالية قبل الحادث بساعات، بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، وقرر التخلص من الزوجة، بسبب كثرة الخلافات.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، الذين اكدوا رواية سماع الشجار، لكنهم لم يشاهدوا جريمة القتل، وفوجئوا بحضور رجال المباحث إلى المنزل، وإلقاء القبض على المتهم، واكتشاف جريمة القتل.

وتلقي العميد حازم الدربي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث عين شمس، يفيد بتلقية مكالمة هاتفية من موظف، يفيد بأنه قتل زوجته خنقا، بسبب خلافات عائلية، وتشكل فريق من ضباط المباحث، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن المجني عليها تعمل موظفة بإحدى الجهات الحكومية.

وأشارت المعاينة المبدئية، أن المجني عليها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد، وبضبط المتهم أكد أنه مرتكب الجريمة، وبمناقشته أوضح أنه بعدما تأكد من خلود أطفالهما للنوم، دخل إلى غرفة النوم وخنق زوجته، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الخلافات العائلية، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .