مؤتمران لدعم مرشحي مستقبل وطن بكفرالشيخ واجتماعات مكثفة مع بدء الدعاية

نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، مؤتمرين لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الأولي (كفر الشيخ وقلين)، التي تجرى انتخاباتها ضمن المرحلة الثانية في 7 و8 نوفمبر المقبل.

المؤتمر الأول نظمه سيد شمس الدين، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 1 رمز (القلم) بقرية شنو دائرة مركز كفرالشيخ، بحضور الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، واللواء سعيد عمارة، مرشح القائمة الوطنية لمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب بالمركز.

وقال شمس الدين، إنّه كان عضوًا سابقًا بمجلس الشعب ورغم ابتعاده عن الحياة السياسية لعدة سنوات، إلا أنّه لم يتأخر عن أهالي دائرته في أي مطالب والجميع يشهد بذلك، مؤكدًا أنّه يبحث دائمًا عن المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنّه حال فوزه سيكون خادمًا لمصر وأهالي الدائرة والمحافظة عمومًا.

أما المؤتمر الثاني، نظمه المحاسب محمد عبدالحميد عرابي، مرشح الحزب رقم 4 رمز (الأباجورة)، بقرية إسحاقة دائرة المركز، بحضور عدد من قيادات الحزب بمركز كفر الشيخ.

وأكد عرابي، خلال المؤتمر، أنّه يتمنى أن يمثل الدائرة لاستكمال مسيرة والده الذي كان نائبًا في تسعينيات القرن الماضى، لافتًا إلى أنّه نشأ وترعرع فى أسرة تعشق تراب الوطن وتقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أنّ حزب مستقبل وطن قدم 4 مرشحين لمجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، لاختيار 3 منهم وهم: (السيد شمس الدين رقم 1 رمز القلم، وأيمن عبدالعليم الأتربي رقم 2 رمز الكتاب، ومحيي الدين فتح الله القطان، رقم 3، رمز سنبلة القمح، ومحمد عبدالحميد عرابي، رقم 4، رمز الأباجورة.

ويكثف الحزب اجتماعاته لدعم مرشحيه على مستوى الدوائر الـ4، فضلا عن دعم مرشحيه على القائمة الوطنية من أجل مصر، كما يعقد اجتماعات مستمرة للإعداد لحشد المواطنين خلال يومي الانتخابات.