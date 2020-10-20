تجديد حبس شخصين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في كفر الشيخ 

جددت النيابة العامة بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، حبس شخصين، بتهمة إدارة منزلهما كورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار فيها، عقب الإدلاء باعترافات تفصيلية حول كيفية إدارة منزلهما لتصنيع الأسلحة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من ضبط مسجل خطر شقي وطالب، يقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس، لإدارتهما ورشه لتصنيع الأسلحة النارية والمتاجرة بها بصورة غير مشروعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد إتجار شخصين في الأسلحة، عن طريق إدارة منزلهما كورشة لتصنيع الأسلحة، وكلف اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة التأكد من صحة ما ورد في البلاغ، والقبض على المتهمين.

وبعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، قاد العميد احمد السكران، مدير فرع البحث الجنائي بدسوق وفوه ومطوبس، قوة أمنية بمشاركة الرائد أحمد محمود مطاوع، رئيس مباحث مطوبس، وجرى مداهمة المنزل الذي يُستخدم في تصنيع الأسلحة.

وخلال عملية المداهمة، جرى ضبط 22 بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال، ومجموعة من أجزاء الأسلحة، فضلا عن العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التعديل والإصلاح، بالإضافة إلى 57 طلقة صوت، ونظارة ميدان، وجرى اقتيادهما لمركز شرطة مطوبس، وتحرير محضر بالواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقرا حيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وجرى تجديد حبسهما.