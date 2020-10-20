54 ألف جنيه للشهداء.. تفاصيل إعانة الإصابة بفيروس كورونا للأطقم الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية، استمرار استلام الأوراق الخاصة بطلبات صرف إعانة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك لأسر الشهداء المتوفين إثر إصابتهم بـ"كوفيد 19"، يوميا من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا.

وأعلنت الدكتورة إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، الانتهاء من صرف دعم الإصابة لـ3 آلاف و586 طبيبا، أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في شهر فبراير الماضي، بإجمالي 71 مليونا و520 ألف جنيه.

وأشارت سلامة، إلى أن الإعانات المقدمة تأتي في إطار دور نقابة الأطباء في دعم أسر شهداء الأطباء، ودعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأنها تهدف إلى الانتهاء من صرف دعم مالي لـ85 من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي مليونين و900 الف جنيه.

قيمة إعانة إصابات فيروس كورونا

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لمقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، قيمة الإعانة كالتالي:

- المصابين 20 ألف جنيه.

- أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 آلاف جنيه إعانة الجنازة العادية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه، تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ 100 ألف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الأطباء، على النحو التالي:

- صرف دعم الإصابة لـ3 آلاف و586 طبيب أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة في شهر فبراير الماضي بإجمالي مبلغ 71 مليونا و520 ألف جنيه.

- صرف دعم مالي لـ58 أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية بإجمالي مبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه.

- صرف دعم مالي لـ47 أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة بإجمالي مبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه.

أبرز قرارات دعم أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية

- صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته الأخيرة ضم أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية إلى قائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التي تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها، تقديرا وعرفانا لتضحيات الأطقم الطبية التي استشهدت وهي تؤدي دورها الوطني والإنساني بكل شجاعة وإخلاص.

- موافقة مدارس سندوس النيل بمحافظات سوهاج وأسيوط والقاهرة والأقصر والفيوم وطنطا على منح كاملة بالمجان لأبناء الشهداء من الأطباء، بعد التواصل مع بعض المدارس الخاصة لمنح دراسية مجانية لأبناء الشهداء من الأطباء.

- الموافقة على استفادة أسر شهداء الأطباء من مشروع العلاج باتحاد المهن الطبية بالمجان وتم الموافقة علي عمل كارنيه خاص بأسر الشهداء يستخرج من النقابة العامة بالمجان للاستفادة من الخدمات النقابية والتعامل مع جميع الجهات والهيئات.

- صرف دعم مادي دراسي للأسر المستحقة من صندوق اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة.

- المطالبة بإقرار معاش استثنائي لائق بأسر شهداء فيروس كورونا المستجد وبما قدموه.