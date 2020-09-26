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ابنة رجاء الجداوي: أمي كانت تشعر بقرب وفاتها.. وكلمت كل معارفها قبل مرضها

أميرة: أمي قبل وفاتها اتصلت بزميلة لها لم تتواصل معها منذ 11 عاما

كتب:

محمد عزالدين
02:25 ص | السبت 26 سبتمبر 2020
رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تشعر بقرب وفاتها، حيث زارت الأصدقاء وجميع الأقارب قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "مختار"، خلال لقاء ببرنامج "معكم"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة فضائية "CBC"، أن الفنانة الراحلة هاتفت جميع الأصدقاء، بما فيهم زميلة لم تتواصل معها منذ 11 عاما.

وأشارت ابنة "الجداوي" إلى أنها كانت لا تريد تصديق أن هذه آخر أيام والدتها، حيث أخذتها لبيت العائلة في الدقي وأجبرتها على الصعود، "روحها في المكان دة"، لافتة إلى أنها قرأت القرآن لأول مرة بصوت عال.

واختتمت حديثها مبينة أن جزءا كبيرا من فقدها لوالدتها امتصه حب الناس لرجاء الجداوي قائلا "لم أكن أعلم حب الناس لأمي بهذا الشكل".

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