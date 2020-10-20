السكة الحديد: لا تأخيرات ولو دقيقة واحدة في القطارات مطلع 2020

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ حركة سير القطارات تسير بصورة منتظمة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع رابع أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة تواصل تنفيذ جميع إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور؛ بارتداء الكمامات والقفازات الطبية لمنع انتشار الفيروس، كما أنّ هناك غرف إسعاف متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة.

وشدد رئيس السكة الحديد، على الركاب، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات؛ حفاظا على أرواحهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس لم ترصد أي إصابات بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا، والعمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية، ولا يوجد لدينا أي معوقات.

وأوضح رسلان، أنّه مع مطلع 2022 لن يكون هناك تأخيرات دقيقة واحدة لجميع القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنّ الهيئة تنفذ خطة شاملة لتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم "الاتصالات، ووحدة التحكم المركزي"، وتجديد القضبان، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأكد أنّه جرى توريد 103 عربة قطارات روسية جديدة حتى الآن، فضلا عن 100 جرار أمريكي لتحديث منظومة الجر.

ولفت إلى أنّ هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد، من خلال عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحا أنّ هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات الهيئة.