نهاية أكتوبر كل عام.. لماذا تشهد البلاد موجة طقس سيئ في هذا التوقيت؟

تحذيرات عدة من تقلبات جوية في الطقس تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر أمس، لافتة إلى أنّه بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار تتمثل في تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والتي تصل لحد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الحالي، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

نهايات أكتوبر العامين الماضيين شهدت حالة من الطقس السيئ على أنحاء البلاد

في مثل هذا الوقت العام الماضي، تعرضت البلاد لموجة طقس سيئ تمثلت في تساقط أمطار غزيرة، تتزايد معها تحذيرات الأرصاد الجوية، وتسارعت الجهات المعنية في المحافظات لرفع درجة الاستعداد للتعامل مع تغيرات الطقس، وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظات، لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.

وأكدت هيئة الأرصاد، حينها، أنّ الموجة السيئة تتمثل في سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجة البحري وسيناء، قد تمتد إلى شمال سيناء وجنوب حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية احيانا على مناطق من شمال البلاد.

وفي نهاية أكتوبر من عام 2018، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الجمعة 26 أكتوبر، مع زيادة فرص سقوط أمطار غزيرة، تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجبلية، بحسب بيان الهيئة حينها.

سعودي: الخريف فصل تقلبات جوية حادة وسريعة

وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، علق على تكرار موجة الطقس السيئ في هذا الوقت من كل عام بقوله، إنّه ليس شرطا ارتباط الطقس السيئ بنهايات شهر أكتوبر، لكن بشكل عام فالخريف فصل انتقالي تشهد فيه البلاد تقلبات جوية حادة وسريعة، مفسّرًا كلمة حادة بأنها قد تصل إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول على بعض المحافظات الصعيد وسيناء.

وتابع سعودي في تصريح لـ"الوطن"، أنّ ذلك يحدث نظرا لتغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، وهذا الأمر يتوقف على التوزيعات الضغطية في طبقات الجو أو على سطح الأرض.

وأشار خبير الأرصاد، إلى أنّ فصل الخريف يتخلله موجات من عدم الاستقرار، تتراوح من 4 إلى 6 موجات، وتتراوح حدتها من ضعيفة إلى متوسطة الشدة أو شديدة، موضحا أنّ الموجة المتوقع حدوثها الأيام المقبلة ستكون متوسطة.