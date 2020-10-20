"المترو": صيانة مصارف شفط المياه استعدادا لموسم الشتاء وتساقط الأمطار

أعلنت شركة مترو الأنفاق، الانتهاء من جميع الاستعدادات لموسم فصل الشتاء وتساقط الأمطار المحتملة خلال الساعات القليلة المقبلة؛ إذ انتهي من صيانة مصاريف شفط مياه الأمطار، خصوصا بالخط الأول من محطة المرج حتى حلوان، والمحطات السطحية بالخط الثاني "المنيب - شبرا الخيمة".

وأعلن المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، عن الاستعدادات القصوى لفصل الشتاء بالخطوط الثلاثة للمترو، بناءً على توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

وقال "الفضالي" لـ"الوطن"، إن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية، لتلافي المشكلات والسلبيات حال حدوثها، مشيرا إلى أن هناك متابعة لحظية لحالة الطقس، والتقلبات الجوية التي من الممكن أن تحدث بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا أنه يتم التعامل مع أي طوارئ بشكل سريع والعمل على إزالتها فور حدوثها، حفاظا على انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة.

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول، والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث، وجاهزية طلمبات شفط المياه، ونظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة، وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة.

وأكد "عبدالهادي" لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من عمل صيانة مخرات السيول بجميع المحطات النفقية، وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق ونظافة وجاهزية المجر، لافتا إلى نشر فرق الطوارئ والصيانة والأمن الصناعي في محطات المترو المختلفة، لسرعة التدخل في حالة حدوث أي أزمات من شأنها تعطيل حركة القطارات.

وأوضح المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، للسيطرة والتعامل، طبقا لتعليمات السلامة وخطة الأزمات بوزارة النقل، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة، تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم، مؤكدا أن حركة القطارات منتظمة.