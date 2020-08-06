ربيع: 5 مليار و600 مليون دولار إيرادات قناة السويس الجديدة هذا العام

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس الجديدة نقل قناة السويس نقلة كبيرة على مستوى التصنيف العالمي، وزود الثقة فيها، فيما يتعلق بمرور السفن العملاقة.

وأضاف ربيع خلال تصريحات لقناة "ten": "أصبح لدينا قناتان، الأولى تسمح بمرور السفن من الشمال للجنوب، والثانية تسمح بمرور السفن من الجنوب الشمال، ولم تعد هناك فترة انتظار للسفن، والعبور كله صار في 11 ساعة، ما أدى إلى زيادة سرعة نقل البضائع وتوفير السفن في تكلفة الوقود".

وتابع: "القناة الجديدة جذبت سفنًا عملاقة لم تكن تمر في القناة، وفي الشهر الماضي مرت من القناة أكبر حاوية بضائع في العالم بطول 400 متر وعرض 61 مترًا".

وأردف، أن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات بنحو 5 مليارات و720 مليون دولار في هذه السنة، كما أن عدد السفن الذي يمر فيها وفي قناة السويس كبير للغاية.