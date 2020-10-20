القبض 21 من مروجي المخدرات بمحيط مدارس وجامعات 7 محافظات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات .. فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وعدد من مديريات الأمن عن ضبط (21) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية - البحيرة – الإسماعيلية – الإسكندرية – السويس – أسيوط – أسوان) ، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وذلك على النحو التالى:

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1 كيلو جرام)

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (3,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (245 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (620 جرام).

كمية من مخدر الآيس ، وزنت (120 جرام)

عدد (1630) قرص مؤثر على الصحة النفسية والعصبية.

عدد (320) قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.