تداول 105875 طنا و2655 حاوية و9837 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الثلاثاء؛ إذ تواجد به 73 سفينة، ووصلت إليه 11 أخرى، كما غادر 11، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 27، منها سفينتان مخطاف داخلي، واثنتان حاويات، و4 مواد بترولية ، و19 سفينة بضائع عامة، ودخل وخرج 9837 شاحنة عامة من وإلي الميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 86605 أطنان، وشحن بضائع صادرة تزن 19270 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1097، بينما الواردة 1558، وكمية المتداول خلال اليوم 105875 طن بضائع، غير محواة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تتخذ كافة التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والإدارات المختصة بالميناء، إنها رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة، للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الردىء.