"علي جمعة والخشت" يشاركان افتتاح أعمال "مصر الخير" بمستشفى أبوالريش

تفتتح مؤسسة "مصر الخير"، صباح غدا، أعمال تطوير وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفي أبوالريش الياباني للأطفال، ومستشفي أبوالريش المنيرة.

وتخدم مستشفي أبوالريش للأطفال ما يزيد عن 450 ألف طفل سنويا من جميع أنحاء الجمهورية، وتستقبل ما يزيد عن 2000 طفل يوميا، ومن ثم تولت مؤسسة "مصر الخير" كامل أعمال التطوير للوحدتين، والتى شملت الدور الرابع بالمستشفي والتي يجري فيها الجراحات المتخصصة للأطفال، كما قامت بكامل أعمال التطوير للدور الثامن بمستشفي أبوالريش المنيرة المخصص لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء للأطفال.

ويشارك في الافتتاح كل من الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، والدكتورة رشا جمال الدين، مدير مستشفي أبوالريش اليابانى، والدكتورة مني الغمراوي، مدير مستشفي أبو الريش المنيرة للأطفال.

وأنشئت مؤسسة "مصر الخير" عام 2007، تحت شعار "تنمية الإنسان مهتمتنا الأساسية"، وتعمل في 5 مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والبحث العلمي، ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، بهدف القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، وخدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر.

وتقدم المؤسسة اسهم للتبرع في عدد من أوجه التبرع، حيث يمكن كفالة أسرة مستحقة بـ300 جنيه، والمساهمة في علاج مريص بسهم علاج شهري بـ200 جنيه، والمشاركة في فك كرب الغارمين بسهم قيمته 500 جنيه، وكرتونة مواد غذائية بـ125 جنيه.