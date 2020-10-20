صور.. إزالة عقار 50 بشارع قصر النيل للخطورة الداهمة

نفذت أجهزة محافظة محافظة القاهرة، قرار إزالة للخطورة الداهمة رقم 90 لسنة 2020، وذلك للعقار الكائن في 50 شارع قصر النيل بمعاونة شرطة المرافق.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن العقار المذكور تعرض لانهيار جزئي في شهر أغسطس الماضي، وهو مكون من طابق أرضي و4 طوابق وأسفر عن وقوع ضحايا وقتها، وجرى إنقاذ أكثر من 14 شخصا، ونقل أسرتين إلى حي الأسمرات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الطابق الأرضي للعقار لم يجر إزالته حتى انتظار رأي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، نظرا لكون العقار مسجل طراز حضاري وكان يحتضن فرقة رضا الاستعراضية لفترة طويلة ويقع على مساحة 1500 متر، لافتا إلى أن المحافظة تلقت تقريرا أن العقار أصبح يسبب ضررا كبيرا على السكان وبالتالي لا بد من إزالته بالكامل لتلاشي الخطورة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة بدأت خطة لتطوير منطقة وسط البلد وتمت مراجعة كل العقارات ذات الطراز المعمارى بالقاهرة الخديوية من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة، علاوة على مراجعة الأنشطة التي تمارس داخل تلك العقارات وإخلائها على الفور من أي أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية حيث يوجد أكثر من 500 عقار طراز معماري مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة.

من ناحية أخرى، تلقت محافظة القاهرة تحذيرًا من هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار متوسطة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على أحياء القاهرة.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بمختلف الأحياء، من تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار وعددها 18 ألفا و400 بالوعة، والدفع بمعدات وسيارات شفط بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، علاوة على تجهيز وتطهير 33 نفقًا بمختلف نواحي العاصمة، ومنها نفق أحمد بدوي والتسعين الشمالي والجنوبي وأحمد بدوي والثورة وكمال الدين صلاح على الكورنيش ويوسف عباس.

من ناحية أخرى، قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه جار تنفيذ مشروع ضخم لمواجهة مياه الأمطار والسيول في منطقة الأوتوستراد عند المنصة في محاولة لتفادي ما حدث فى الأعوام الماضية من غرق منطقة الأوتوستراد.

وأضاف حسن لـ"الوطن"، أن هناك خطتين يُجرى تنفيذهما حاليًا، الأولى عبارة عن إنشاء نفق قطره 1200 ملم أي متر و20 سنتيمترًا وبطول 3 كيلومترات، يبدأ من المنصة ويسير في طريق الأوتوستراد ويدخل شارع إسماعيل الفنجري وبعدها يدخل شارع ممدوح سالم حتى امتداد رمسيس، وكله عبارة عن أنفاق تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن الخط يعمل بنظام الأنفاق تحت الأرض، أما فوق سطح الأرض ففي كل 200 متر سيتم إقامة "بيارة" وتمت معاينة بعض أماكن تلك الغرف لبدء العمل فيها، مؤكدًا أن هذا المشروع يستغرق عامًا للتنفيذ.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى أنه في نفس الوقت يتم بالتنسيق مع القيادات وبعض الجهات للبدء فى تنفيذ حل عاجل لاستيعاب موسم المطر العام الجاري من خلال عمل بيارة ضخمة خلف المنصة، على أن يتم ربط الخطوط القديمة عليها لاستيعاب المياه، مشيرًا إلى وضع طلمبات وخط طرد قطر صغير يسير من الأوتوستراد إلى نادى السكة الحديد بطول 2.5 كيلو متر، حتى يتم تركيبه وإنجازه في أسرع وقت، وتم البدء في تنفيذ الحل العاجل خلف المنصة وإنجازه يستغرق من 3 أسابيع إلى شهر.